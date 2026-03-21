Dresdner Klinik verlassen und nicht zurückgekehrt: Wo ist Elzbieta B.?

Dresden - Sorge um Elzbieta Irena B. (75) aus Dresden ! Die Seniorin wird von der Polizei gesucht.

Bei der Suche nach Patientin Elzbieta Irena B. (75) wird die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. © 123RF/bartusp, PD Dresden

Den Angaben zufolge verließ die Vermisste am Freitagvormittag das St.-Marien-Krankenhaus an der Selliner Straße in Klotzsche, kam jedoch nicht wieder zurück.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Auch ein Fährtenhund wurde eingesetzt", heißt es.

Die Frau sei orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen.

Ihre Personenbeschreibung lautet wie folgt:

1,63 Meter groß

kräftige Statur

lange, blonde Haare

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 75-Jährige eine schwarze Hose, ein blaues Oberteil mit gelber Strickjacke, eine beige Handtasche und eine viereckige Brille mit Vollrand.