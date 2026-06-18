Er ist dement und braucht dringend Medikamente: Wo ist Ravinder-Jit S.?
Hamburg - Wo ist Ravinder-Jit S.? Der 67-Jährige aus Hamburg wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, war der Vermisste zuletzt am Dienstagabend von seiner ambulanten Pflegerin betreut worden. Danach verließ er seine Wohnung in der Washingtonallee (Stadtteil Horn) und ist seitdem verschwunden.
Der Mann ist laut Polizei dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, bitten die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dafür veröffentlichten sie auch ein Foto des Mannes.
Ravinder-Jit S. wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,65 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze, graue Haare
- gehbeeinträchtigt und sturzgefährdet
Zeugen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 oder an einer Dienststelle melden. Wer den Mann sieht, soll sich den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg