Spurlos verschwunden: Suche nach Elias (10) geht weiter, 12-Jähriger gefunden

Wo sind Elias (10, l.) aus Lüttgenziatz? © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurden die beiden Jungen zuletzt am 22. April gegen 11.30 Uhr am Kinderheim in Lüttgenziatz gesehen.

Einer der beiden konnte nach intensiver Suche der Polizei im Berliner Stadtteil Köpenick angetroffen werden.

Hinweise aus der Bevölkerung haben ergeben, dass die Ausreißer am Dienstagnachmittag in Burg in einen Zug nach Frankfurt (Oder) gestiegen sind. Der 12-Jährige wird nun in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.

Vom 10-jährigen Elias fehlt jedoch noch jede Spur. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

Das Kind wird wie folgt beschrieben:

Elias Wappler:

etwa 1,25 Meter groß

von schlanker Statur

hellbraunes Haar

trägt eine grün/weiße Jacke und eine dunkle Hose

Nach dem Verschwinden der Kinder führte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen durch. Unter anderem waren ein Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel des "BRH-Rettungshunde Magdeburg-Elbeland" am Dienstag im Einsatz.

Die zwei Jungen waren gemeinsam verschwunden sind und waren mit BMX-Fahrrädern (rot und silber) unterwegs, hieß es von der Polizei. Die Bundespolizei überprüft derzeit Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen die Kinder zu sehen sein könnten.

Da Elias ursprünglich aus Berlin/dem Bundesland Brandenburg stammt, gehen die Beamten davon aus, dass er gemeinsam mit seinem Begleiter per Anhalter mitgenommen oder sich anderweitig auf den Weg in ihre Heimat gemacht haben.