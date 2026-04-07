Suche beendet: Polizei findet Vermissten an Tankstelle

Beim Absuchen des Ortes trafen die Beamten der Polizei den 64-Jährigen an einer Tankstelle an.

Entwarnung im Jerichower Land! Der seit Montag vermisste Mann konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden und wieder an seine Verwandten übergeben werden.

Jerichow - Seit Montagnachmittag wird ein Mann aus dem Jerichower Land vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung.

Ein Mann aus Jerichow wurde vermisst. © Polizeirevier Jerichower Land

Der 64-jährige Mann wurde zuletzt gegen 16 Uhr beim Fachkrankenhaus in der Johannes-Lange-Straße in Jerichow (Sachsen-Anhalt) gesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gelaufen sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Der Vermisste ist geistig beeinträchtigt und eine Eigen- und Fremdgefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Am Montag wurde bereits ausführlich nach dem Vermissten gesucht, er konnte bislang aber noch nicht aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte bitten nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.