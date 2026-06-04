Senior über 24 Stunden vermisst, dann findet ihn Spaziergängerin in misslicher Lage

Alfter - Am Dienstagmorgen brach der 86-jährige Werner Georg R. mit seinem Fahrrad und seinem Hund "Leon" zu einer Gassirunde auf, kehrte aber nicht mehr zurück. Über 24 Stunden später konnte er aufgefunden werden.

Der 86-Jährige hatte sich in einem Stacheldrahtzaun im Wald verfangen und konnte sich selbstständig nicht mehr befreien. © Marius Fuhrmann

Eine Spaziergängerin hatte den Vermissten am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr in einem Waldstück bei Alfter-Ramelshoven (Rhein-Sieg-Kreis, NRW) am Katzenlochbach entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert.

Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in einer misslichen Lage, wie Feuerwehrsprecher Michael Hesse berichtet: "Vor Ort haben wir festgestellt, dass die Person sich im Stacheldrahtzaun verhakt hat." Eigenständig habe er sich daraus nicht befreien können.

Um das Einsatzequipment in das unwegsame Gelände zu bringen, half ein örtlicher Landwirt. Mit seinem Schmalspurtraktor brachte der Bauer die Rettungskräfte zunächst zum Ort des Geschehens und den Senior anschließend zur Landestelle eines mitalarmierten Rettungshubschraubers.

"Wir freuen uns, dass wir einem Alfterer Bürger das Leben retten und ihn aus seiner misslichen Lage befreien konnten", betont Hesse.

Zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes, der zum Zeitpunkt des Abtransports ansprechbar war, konnte der Sprecher jedoch keine Angaben machen. Der unverletzte Hund wurde zur Wohnanschrift des Seniors gebracht.