Suche erfolgreich: 26-Jähriger in Berlin aufgefunden

Die Polizei hat die Suche nach einem 26-Jährigen aus Velten, der seit Sonntag vermisst wurde, am Freitag erfolgreich eingestellt.

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 26-Jährige von Angehörigen wohlbehalten in Berlin aufgefunden. Sie haben ihn mittlerweile in seine Wohnstätte zurückgebracht. Es sei unbekannt, wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten habe.

Erstmeldung vom 27. Januar 2026, 12.55 Uhr

Velten – Seit Sonntagabend wird ein 26-Jähriger aus Velten (Landkreis Oberhavel) vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei hat die Suche nach dem 26-Jährigen erfolgreich eingestellt. © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann am Sonntag gegen 22 Uhr seine Wohnadresse in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste gilt laut Polizei als verschlossen und in sich gekehrt und meidet in der Regel den Kontakt zu anderen Menschen. Es wird vermutet, dass er desorientiert ist und sich möglicherweise versteckt hält.