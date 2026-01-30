Suche erfolgreich: 26-Jähriger in Berlin aufgefunden
Update, 30. Januar 2026, 12.40 Uhr: Angehörige finden Vermissten auf
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 26-Jährige von Angehörigen wohlbehalten in Berlin aufgefunden. Sie haben ihn mittlerweile in seine Wohnstätte zurückgebracht.
Es sei unbekannt, wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten habe.
Erstmeldung vom 27. Januar 2026, 12.55 Uhr
Velten – Seit Sonntagabend wird ein 26-Jähriger aus Velten (Landkreis Oberhavel) vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann am Sonntag gegen 22 Uhr seine Wohnadresse in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihm jede Spur.
Der Vermisste gilt laut Polizei als verschlossen und in sich gekehrt und meidet in der Regel den Kontakt zu anderen Menschen. Es wird vermutet, dass er desorientiert ist und sich möglicherweise versteckt hält.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich sofort bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Rufnummer 03301 – 851-0 zu melden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)