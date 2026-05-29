Suche in Zehlendorf beendet: Vermisste Zwölfjährige wieder da
Update vom 29. Mai um 14.39 Uhr
Die Suche nach dem vermissten Mädchen ist offenbar erfolgreich verlaufen. Der Aufenthaltsort ist wieder bekannt, teilte die Polizei mit.
Originalmeldung vom 28. Mai um 22.18 Uhr
Berlin - Wo steckt diese Schülerin? Die Berliner Polizei sucht mit Hochdruck nach einem vermissten Mädchen aus Zehlendorf.
Seit dem Donnerstagmittag wird die Zwölfjährige vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ das Kind gegen 12 Uhr plötzlich einen Termin in der psychiatrischen Ambulanz PIA an der Potsdamer Chaussee in Berlin-Nikolassee und verschwand anschließend spurlos, teilte die Polizei mit.
Besonders brisant: Die Schülerin befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.
Eine Eigen- oder Fremdgefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (030) 4664–471100 oder unter (030) 4664-912400 entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.
Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Polizei Berlin