Tage verschwunden: Vermisstes Mädchen wieder da

Seit mehreren Tagen sucht die Polizei inzwischen schon nach der 14-Jährigen aus Neuss. © Bildmontage: Polizei Neuss

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, hatte sich die 14-Jährige am vergangenen Sonntagabend (15. Dezember) gegen 19 Uhr mit einer Freundin verabredet, kehrte anschließend jedoch nicht wie vereinbart in ihr Elternhaus in Neuss zurück.

"Zuletzt soll das Mädchen am Hauptbahnhof in Neuss gesehen worden sein", schilderte der Sprecher. Die 14-Jährige könnte sich ersten Erkenntnissen zufolge auch in Wuppertal oder Mönchengladbach aufhalten.

Weil die Ermittlungen der Kripo bislang keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten ergeben hatten, bitten die Beamten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.