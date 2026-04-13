Teenager aus Hamburg monatelang verschwunden: Polizei gabelt ihn in Bayern auf
Update, 13. April, 10.45 Uhr: Vermisster Jugendliche wieder da
Seit Anfang Januar galt ein Teenager aus Hamburg-Bahrenfeld als verschwunden, die Polizei suchte sogar mit einer Vermisstenfahndung nach ihm.
Wie ein Sprecher am Montag nun erklärte, konnte der Jugendliche Ende März von der Bundespolizei in Bayern wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.
Originalmeldung vom 7. Januar 2026
Hamburg - Wo ist er? Ein Jugendlicher aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, hatte der Jugendliche in der Nacht seine Wohngruppe in der Theodorstraße (Stadtteil Bahrenfeld) verlassen - seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Brisant: Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Teenager etwas antut!
Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegen. Wer den Vermissten sieht, soll die 110 wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg