13.04.2026 10:45 Teenager aus Hamburg monatelang verschwunden: Polizei gabelt ihn in Bayern auf

Ein Teenager war seit Anfang des Jahres monatelang verschwunden, nun konnte ihn die Polizei in Bayern ausfindig machen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Seit Anfang Januar galt ein Teenager aus Hamburg-Bahrenfeld als verschwunden, die Polizei suchte sogar mit einer Vermisstenfahndung nach ihm. Wie ein Sprecher am Montag nun erklärte, konnte der Jugendliche Ende März von der Bundespolizei in Bayern wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Hinweise auf eine Straftat lagen nicht vor.

Originalmeldung vom 7. Januar 2026

Hamburg - Wo ist er? Ein Jugendlicher aus Hamburg wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der seit Anfang Januar vermisste Jugendliche konnte Ende März in Bayern gefunden werden. © Polizei Hamburg Wie die Beamten mitteilten, hatte der Jugendliche in der Nacht seine Wohngruppe in der Theodorstraße (Stadtteil Bahrenfeld) verlassen - seitdem fehlt von ihm jede Spur. Brisant: Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Teenager etwas antut! Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.