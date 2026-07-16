16.07.2026 15:41 Vermisste aus Hamburg wieder aufgetaucht: Jetzt liegt die 50-Jährige im Krankenhaus

Seit Freitag galt die Frau aus Hamburg-Eidelstedt als vermisst. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Jana Steger

Die Vermisste wurde bereits am Mittwochnachmittag von Einsatzkräften der Polizei im Stadtteil Langenhorn angetroffen und in Gewahrsam genommen. Nach einer Untersuchung durch einen Amtsarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Erstmeldung vom 13. Juli um 16.54 Uhr:

Hamburg - Sorge in der Hansestadt! Seit Freitag gilt eine Frau aus Hamburg-Eidelstedt als vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der 50-Jährigen.

Die 50-jährige wurde seit Freitag vermisst. © Fotomontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau aus der Lohkampstraße einer Verwandten am 10. Juli, also am Tag ihres Verschwindens, noch eine Nachricht geschickt haben. Diese deutete auf eine mögliche Eigengefährdung hin, teilte die Polizei mit. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt gab es am gestrigen Sonntagnachmittag noch telefonischen Kontakt zu der Vermissten. Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die 50-Jährige bislang jedoch nicht gefunden werden. Deshalb sucht die Polizei nun öffentlich nach der Verschwundenen.