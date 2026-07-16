Nach Aufenthalt in Krankenhaus verschwunden: Wo ist Sven H. aus Leipzig?

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Die Polizei in Leipzig sucht nach einem Vermissten, der nach einem Aufenthalt im St. Georg Klinikum nicht mehr auffindbar ist.

Von Tamina Porada

Leipzig - Seit fast drei Wochen fehlt von einem 55-Jährigen aus Leipzig jede Spur. Die Polizei sucht nach ihm und hat jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Mit diesem Bild wird nach dem Mann gesucht.
Mit diesem Bild wird nach dem Mann gesucht.  © Bildmontage: Polizei Sachsen; Lino Mirgeler/dpa

Sven H. wurde zuletzt am 27. Juni 2026 gesehen. Er wurde an dem Tag mit einem Rettungswagen ins St. Georg Krankenhaus in der Delitzscher Straße 141 in Leipzig gebracht, dort medizinisch versorgt und dann noch am selben Tag wieder entlassen.

"Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt", so Therese Leverenz, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Bisher Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Da der Mann an gesundheitlichen Problem leidet und das Wetter für ihn eine Gefahr darstellen könnte, wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

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Folgende Informationen über den Vermissten sind bekannt:

  • 1,86 Meter groß
  • schlanke Statur
  • braune/graue kurze Haare
  • scheinbares Alter liegt bei 55 Jahren
  • hat braun/grüne Augen und buschige Augenbrauen

Wer seit dem 27. Juni Kontakt zu dem Mann hatte, weiß, wo er sich aktuell aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Sachsen; Lino Mirgeler/dpa

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