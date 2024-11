Hannah bleibt verschwunden: Schockierende Wendung im Vermisstenfall!

Los Angeles (USA) - Eine 31-jährige Hawaiianerin verschwand auf dem Weg nach New York. Doch das Unglück nahm eine noch dramatischere Wendung: Die Familie muss nun nicht nur mit ihrem Verschwinden fertigwerden, sondern auch den plötzlichen Tod ihres Vaters verkraften.

Hannah Kobayashi (31) verschwand spurlos, nachdem sie ihren Anschlussflug nach New York verpasst hatte. © Screenshot/Instagram/islandmagik

Hannah Kobayashi hatte geplant, Anfang November Zeit bei ihrer Tante in New York zu verbringen und nahm am 8. November einen Flug von Maui nach Los Angeles, wie CNN berichtet.



Doch nachdem sie ihren Anschlussflug verpasst hatte, blieb die 31-Jährige im US-Bundesstaat Kalifornien zurück, und der Weiterflug nach New York fand nie statt.

Einen Tag nach ihrem geplanten Flug wurde Hannah in einer Buchhandlung im Einkaufszentrum "The Grove" in Los Angeles gesehen.

Laut ihrer Schwester Sydni überwies sie dort Geld an zwei unbekannte Personen. Wer diese waren und warum sie sich in der Buchhandlung aufhielt, bleibt bislang unklar.

Kurz darauf verschwand die 31-Jährige spurlos und hinterließ ihrer Familie eine Reihe rätselhafter Botschaften, die weitere Fragen aufwarfen.