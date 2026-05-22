Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Wo ist Dominik T. aus Zedtlitz?

Borna - Seit Dienstag wird der 14-jährige Dominik T. aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz (Landkreis Leipzig ) vermisst.

Seit Dienstag wird der 14-jährige Dominik T. aus Zedtlitz vermisst. © Bildmontage/Friso Gentsch/dpa/Polizei Sachsen

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte, hatte der Junge am Dienstag die elterliche Wohnung verlassen, ist seither jedoch nicht zurückgekehrt.

"Auch besuchte er seit dem 19. Mai nicht die Schule", so Graupner. "Seitdem besteht kein Kontakt zu ihm."

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden und wurde daher nun zur Fahndung ausgeschrieben.

Beschreibung des Vermissten:

14 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

schlanke Gestalt

mittellange braune Haare

spricht Deutsch mit tschechischem Akzent

Bekleidet war Dominik T. zuletzt mit einem schwarzen Kapuzenshirt, einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Trainingshose und weiß/grauen Turnschuhen.