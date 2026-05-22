Auf dem Weg zur Schule verschwunden: Wo ist Dominik T. aus Zedtlitz?
Borna - Seit Dienstag wird der 14-jährige Dominik T. aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz (Landkreis Leipzig) vermisst.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte, hatte der Junge am Dienstag die elterliche Wohnung verlassen, ist seither jedoch nicht zurückgekehrt.
"Auch besuchte er seit dem 19. Mai nicht die Schule", so Graupner. "Seitdem besteht kein Kontakt zu ihm."
Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden und wurde daher nun zur Fahndung ausgeschrieben.
Beschreibung des Vermissten:
- 14 Jahre alt
- circa 1,70 Meter groß
- schlanke Gestalt
- mittellange braune Haare
- spricht Deutsch mit tschechischem Akzent
Bekleidet war Dominik T. zuletzt mit einem schwarzen Kapuzenshirt, einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Trainingshose und weiß/grauen Turnschuhen.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte.
Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat oder ihn sieht, kann sich an das Polizeirevier Borna in der Grimmaer Straße 1a wenden oder sich unter der Telefonnummer 03433/2440 melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.
Titelfoto: Bildmontage/Friso Gentsch/dpa/Polizei Sachsen