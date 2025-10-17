Traurige Gewissheit: 85-Jähriger aus Tangermünde ist tot
Update vom 17. Oktober, 8.24 Uhr: Vermisster ist tot!
Nach Angaben des Polizeireviers Stendal wurde der vermisste Rentner (85) im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen leblos aufgefunden.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben.
Erstmeldung vom 15. Oktober, 9.51 Uhr
Tangermünde - Seit Montag wird im Landkreis Stendal ein Rentner (85) vermisst. Die Polizei wendet sich mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.
Der 85-Jährige verließ gegen 14.30 Uhr seine Wohnanschrift in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem spurlos verschwunden.
Die Beamten suchten bereits ausgiebig nach dem Senior, konnten ihn aber bislang nicht finden. Das Polizeirevier Stendal bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Habt Ihr den Vermissten gesehen oder etwas gehört? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal