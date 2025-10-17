Traurige Gewissheit: 85-Jähriger aus Tangermünde ist tot

Nach Angaben des Polizeireviers Stendal wurde der vermisste Rentner (85) im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen leblos aufgefunden.

Tangermünde - Seit Montag wird im Landkreis Stendal ein Rentner (85) vermisst . Die Polizei wendet sich mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

In Tangermünde wird ein Rentner vermisst. © Polizeirevier Stendal

Der 85-Jährige verließ gegen 14.30 Uhr seine Wohnanschrift in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Beamten suchten bereits ausgiebig nach dem Senior, konnten ihn aber bislang nicht finden. Das Polizeirevier Stendal bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.