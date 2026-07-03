Traurige Gewissheit: Vermisste 18-Jährige aus Wilmersdorf tot aufgefunden

Die Angehörigen erhielten Kenntnis. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Die seit dem 16. Juni vermisste 18-Jährige wurde am Mittwochabend tot aufgefunden.

Berlin - Seit Dienstagabend wird eine 18-jährige aus Berlin-Wilmersdorf vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesen beiden Fotos sucht die Berliner Polizei nach der vermissten 18-Jährigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die junge Frau verließ den Angaben nach gegen 20 Uhr ihre Wohnung an der Blissestraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Sie leidet an einer Essstörung und befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und braucht dringend ärztliche Hilfe.