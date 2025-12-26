Traurige Gewissheit: Vermisste Frau tot aufgefunden
Update vom 26. Dezember, 12 Uhr
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau leblos aufgefunden. Ein Straftatverdacht besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
Suchmeldung vom 24. Dezember, 11.30 Uhr
Torgau - Die Polizeidirektion Leipzig sucht nach einer vermissten Frau. Seit Dienstag hat sie niemand mehr gesehen.
Polizeisprecherin Melanie Roeber teilte am Mittwoch mit, dass die Frau zuletzt am 23. Dezember gegen 10.45 Uhr in Dreiheide gesehen wurde.
Die 66-Jährige war im Auto unterwegs und wollte zum Einkaufen fahren. Davon ist sie nicht zurückgekehrt und niemand weiß, wo sie sich seitdem aufhält.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach der Frau.
Wer die Frau gesehen hat, Kontakt mit ihr hatte oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, soll sich bitte beim Polizeirevier Torgau in der Husarenpark 21 in 04860 Torgau oder telefonisch unter der (03421) 756 -100 melden.
Erstmeldung 24. Dezember, 11.30 Uhr. Aktualisiert am 26. Dezember, 12 Uhr.
Titelfoto: Polizeidirektion Leipzig