Traurige Gewissheit: Vermisster nach Sprung in die Weser gefunden

Der vermisste 20-Jährige, der in der vergangenen Woche in die Weser gesprungen war, wurde in Bremen tot geborgen. © NonstopNews / Gerrit Schöder

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, wurde die Leiche des jungen Mannes gegen 14.15 Uhr in der Weser, Höhe Sielwall, entdeckt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach nicht, die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Am vergangenen Samstag waren der 20-Jährige und ein weiterer Mann (30) in Höhe des Weserstadions gemeinsam in die Weser gesprungen - offenbar wegen einer Wette.

Während der ältere der beiden kurz darauf stark unterkühlt und erschöpft von einem zufällig anwesenden Beamten der Wasserschutzpolizei gerettet werden konnte, ging der Jüngere unter und blieb seitdem verschwunden.

Noch am Samstagabend hatten zahlreiche Rettungskräfte mit einer großangelegten Suche nach dem 20-Jährigen begonnen, bei der auch Taucher sowie ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen waren.