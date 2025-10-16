Trotz Atemnot verließ er das Krankenhaus: Wer hat diesen Mann gesehen?

Magdeburg - Seit Dienstag sucht die Polizei in Magdeburg nach einem Mann, der das Krankenhaus trotz Behandlung einfach verlassen hatte.

Wo ist Veit G.? Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizeirevier Magdeburg

Veit G. wurde im Klinikum Olvenstedt wegen Atemnot behandelt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Am Dienstag gegen 17 Uhr verließ er das Krankenhaus und kam nicht mehr zurück. Auch in seinem privaten Umfeld trat er nicht in Erscheinung.

Aufgrund der Umstände des Verschwindens könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Jetzt soll auch die Öffentlichkeit bei der Suche nach ihm helfen.

So wird der Vermisste beschrieben:

1,80 Meter groß



trägt Brille



kurze Haare



kein Bart, aber unrasiert



schmale Statur



mit Fahrrad unterwegs (schwarzes Herrenrad mit geradem verchromten Lenker)



Seine mögliche Kleidung: