Trotz Atemnot verließ er das Krankenhaus: Wer hat diesen Mann gesehen?
Magdeburg - Seit Dienstag sucht die Polizei in Magdeburg nach einem Mann, der das Krankenhaus trotz Behandlung einfach verlassen hatte.
Veit G. wurde im Klinikum Olvenstedt wegen Atemnot behandelt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Am Dienstag gegen 17 Uhr verließ er das Krankenhaus und kam nicht mehr zurück. Auch in seinem privaten Umfeld trat er nicht in Erscheinung.
Aufgrund der Umstände des Verschwindens könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Jetzt soll auch die Öffentlichkeit bei der Suche nach ihm helfen.
So wird der Vermisste beschrieben:
- 1,80 Meter groß
- trägt Brille
- kurze Haare
- kein Bart, aber unrasiert
- schmale Statur
- mit Fahrrad unterwegs (schwarzes Herrenrad mit geradem verchromten Lenker)
Seine mögliche Kleidung:
- braune Halbschuhe
- kakifarbener Anorak
- blaugraue Jeans
- weinroter Pullover
Hinweise über Sichtungen oder dem Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg