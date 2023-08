Trotz Suche mit Fährtenhund und Hubschrauber: 14-Jähriger aus Greifswald bleibt verschwunden

Wer hat Jaden Winter (14) gesehen? © 123RF/chris77ho, Polizeipräsidium Neubrandenburg (Bildmontage)

Der 14-Jährige werde seit Dienstag (23. August) gegen 16.35 Uhr vermisst, teilte die Behörde mit.

Jaden wurde zuletzt in einer Wohngruppe in der Gützkower Landstraße in Greifswald gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Bisherige Suchmaßnahmen hätten trotz des Einsatzes eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers noch nicht zum Auffinden des Jugendlichen geführt.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des 14-Jährigen und sucht nach Zeugen.

Jaden ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle, kurze Haare. Am Dienstag soll er eine schwarze Adidas-Jogginghose, ein dunkles T-Shirt mit weißer Aufschrift und dunkle Schuhe getragen haben.