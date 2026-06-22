Untypischer Kontaktabbruch: Junge Frau aus Glauchau spurlos verschwunden

Glauchau - Sorge um Monique (18) aus Glauchau (Landkreis Zwickau ): Die junge Frau ist seit mehreren Tagen spurlos verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Die Polizei sucht aktuell nach einer Frau (18) aus Glauchau (Landkreis Zwickau). (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Am Freitagabend verließ die 18-Jährige die Wohnung ihrer Eltern am Siedlerweg in Glauchau. Sie wollte mit dem Zug nach Leipzig fahren.

"Ein paar Stunden später meldete sie sich per Messenger, seither hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie", teilt die Polizei mit.

Beunruhigend: Für die junge Frau ist es untypisch, sich plötzlich nicht mehr zu melden.

So wird die Vermisste beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

schlank

braune Augen

mittellanges und braun-oranges Haar

hat eine Zahnspange

trug einen beigen Hosenrock, eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Rucksack und eine samtige schwarze Handtasche

Laut Polizei ist es denkbar, dass sich die junge Frau in Leipzig oder Berlin aufhält. Ein Foto der 18-Jährigen könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.