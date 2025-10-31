Vermisste 14-Jährige aus Zwickau wieder da
Update, 31. Oktober, 10.39 Uhr: Vermisste ist wieder da
Die Vermisste wurde laut Polizei am Freitagvormittag unversehrt im Bereich des Orts des Verschwindens angetroffen.
Erstmeldung vom 31. Oktober, 9.45 Uhr:
Laut Polizei sollte die Jugendliche am Donnerstagnachmittag von der Kindertagesgruppe der Kita Apfelbäumchen an der Eckersbacher Höhe abgeholt werden.
"Sie begleitete noch andere Kinder wenige Meter nach Hause bis an die Scheffelstraße auf Höhe Wostokweg und wollte danach gleich zu ihrer Erziehungsperson zurückkehren. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unklar", heißt es weiter.
Wer hat die 14-Jährige gesehen?
Die 14-Jährige könnte sich im Stadtgebiet von Zwickau aufhalten und öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Habt Ihr die Vermisste gesehen oder wisst, wo sie sich aktuell aufhält? Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
