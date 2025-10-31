Vermisste 14-Jährige aus Zwickau wieder da

Die Vermisste wurde laut Polizei am Freitagvormittag unversehrt im Bereich des Orts des Verschwindens angetroffen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Laut Polizei sollte die Jugendliche am Donnerstagnachmittag von der Kindertagesgruppe der Kita Apfelbäumchen an der Eckersbacher Höhe abgeholt werden.

"Sie begleitete noch andere Kinder wenige Meter nach Hause bis an die Scheffelstraße auf Höhe Wostokweg und wollte danach gleich zu ihrer Erziehungsperson zurückkehren. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unklar", heißt es weiter.