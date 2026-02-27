Seit Tagen verschwunden: Wo ist Anastasiia T. aus Dresden-Seidnitz?

Dresden - Große Sorge in Dresden -Seidnitz: Eine 17-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Anastasiia T. (17) könnte, wenn sie geschminkt ist (r.), älter geschätzt werden. © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hat Anastasiia T. die elterliche Wohnung an der Luchbergstraße am 21. Februar verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

"Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte der Teenager bisher nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten.

Anastasiia ist 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und lange schwarze Haare. Angaben zu ihrer Bekleidung liegen nicht vor. Wenn sie geschminkt ist, könnte sie älter geschätzt werden.