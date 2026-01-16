Vermisste 53-Jährige tot aus Bodensee geborgen

Allensbach - Eine tagelange Suche nach einer Frau (†53) im Bereich Allensbach (Kreis Konstanz) hat am Donnerstag ein trauriges Ende gefunden.

Die Polizei suchte mit Tauchern nach der Vermissten. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Die seit über einer Woche vermisste 53-Jährige wurde leblos im Bodensee aufgefunden. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.

Seit dem 6. Januar bangten Angehörige und Freunde um die Vermisste aus Allensbach. Die Frau war am Dreikönigstag (6. Januar) spurlos verschwunden.

Daraufhin hatte die Polizei eine großangelegte Öffentlichkeitsfahndung gestartet und auch Bilder der Vermissten veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.