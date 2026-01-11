Vermisste Klinikpatientin stark unterkühlt im Wald gefunden

Mühlhausen - Die Suche nach einer vermissten Klinikpatientin aus Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat ein erfolgreiches Ende gefunden.

Die Vermisste wurde in einem verschneiten Waldstück gefunden. (Symbolfoto) © Helmut Fricke/dpa

Die 48-Jährige wurde am Sonntagmorgen stark unterkühlt im verschneiten Stadtwald gefunden, teilte die Polizei am Mittag mit. Sie wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau war am Samstag als vermisst gemeldet worden.

Polizei und Spürhunde hatten nach der Frau gesucht. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Jedoch ohne Erfolg. Die Vermisste konnte bei Eiseskälte zunächst nicht gefunden werden.