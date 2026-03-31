Vermisste Mädchen aus Hamburg in Köln aufgetaucht: 12-Jährige und 13-Jährige gefunden
Update vom 31. März, 10.23 Uhr
Die beiden Mädchen, aus Hamburg-Kirchwerder und aus Hamburg-Altengamme, die seit Montagmorgen vermisst wurden, sind gefunden worden.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Suchmaßnahmen erfolgreich. Die beiden Mädchen wurden am Dienstagmorgen wohlbehalten in Köln von Bundespolizisten angetroffen.
Laut Polizeiangaben befinden sich die beiden nun in der Obhut einer Einrichtung des Jugendamtes. Hinweise auf Straftaten würde es laut Polizei nicht geben.
Erstmeldung vom 30. März, 19.59 Uhr
Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg-Kirchwerder und eine 13-Jährige aus Hamburg-Altengamme werden seit Montagmorgen vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließen die beiden Mädchen ihr Zuhause am Montagmorgen, um in die Schule zu gehen.
In ihrer Schule in Kirchwerder waren sie auch zunächst gewesen, bevor sie gemeinsam das Schulgelände in unbekannte Richtung verließen.
Die vermisste 12-Jährige wird wie folgt beschrieben:
scheinbares Alter: 14 Jahre
1,60 bis 1,65 Meter groß
braune, kinnlange Haare
trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Boots
hat eine schwarze Handtasche bei sich
Nach den Informationen der Polizei sollen die beiden mit der Bahn nach Nordrhein-Westfalen gefahren sein und sich momentan dort aufhalten.
Wer hat diese beiden Mädchen gesehen?
Die 13-jährige Vermisste wird folgend beschrieben:
scheinbares Alter: 14 Jahre
1,65 bis 1,70 Meter groß
europäisches Erscheinungsbild
schulterlange, dunkelblonde Haare
trägt eine rosafarbene Jogginghose mit passender Kapuzenjacke, eine blaue "Teddyfleece"-Jacke und blaue Adidas-Turnschuhe
hat einen schwarzen Rucksack bei sich
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der beiden Mädchen geführt.
Deswegen bitte die Hamburger Polizei nun um Zeugen: Wer Hinweise zu den beiden vermissten Mädchen geben kann oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermissten sieht, soll direkt die 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg