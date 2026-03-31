Vermisste Mädchen aus Hamburg in Köln aufgetaucht: 12-Jährige und 13-Jährige gefunden

Die beiden Mädchen aus Hamburg werden seit Montagmorgen vermisst. Die 12-Jährige und die 13-Jährige sollen zusammen unterwegs nach Nordrhein-Westfalen sein.

Von Svenja-Marie Kahl

Die beiden Mädchen, aus Hamburg-Kirchwerder und aus Hamburg-Altengamme, die seit Montagmorgen vermisst wurden, sind gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Suchmaßnahmen erfolgreich. Die beiden Mädchen wurden am Dienstagmorgen wohlbehalten in Köln von Bundespolizisten angetroffen. Laut Polizeiangaben befinden sich die beiden nun in der Obhut einer Einrichtung des Jugendamtes. Hinweise auf Straftaten würde es laut Polizei nicht geben.

Erstmeldung vom 30. März, 19.59 Uhr

Die 12-Jährige wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg-Kirchwerder und eine 13-Jährige aus Hamburg-Altengamme werden seit Montagmorgen vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließen die beiden Mädchen ihr Zuhause am Montagmorgen, um in die Schule zu gehen. In ihrer Schule in Kirchwerder waren sie auch zunächst gewesen, bevor sie gemeinsam das Schulgelände in unbekannte Richtung verließen. Vermisste Personen Teenager aus Kinderheim vermisst: Wer hat Nico L. (17) gesehen? Die vermisste 12-Jährige wird wie folgt beschrieben: scheinbares Alter: 14 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter groß

braune, kinnlange Haare

trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Boots

hat eine schwarze Handtasche bei sich Nach den Informationen der Polizei sollen die beiden mit der Bahn nach Nordrhein-Westfalen gefahren sein und sich momentan dort aufhalten.

Wer hat diese beiden Mädchen gesehen?

Die 13-Jährige wurde das letzte Mal am Montagmorgen in ihrer Schule in Kirchwerder gesehen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Die 13-jährige Vermisste wird folgend beschrieben: scheinbares Alter: 14 Jahre

1,65 bis 1,70 Meter groß

europäisches Erscheinungsbild

schulterlange, dunkelblonde Haare

trägt eine rosafarbene Jogginghose mit passender Kapuzenjacke, eine blaue "Teddyfleece"-Jacke und blaue Adidas-Turnschuhe

hat einen schwarzen Rucksack bei sich Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der beiden Mädchen geführt.