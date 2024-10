24.10.2024 13:25 14.685 Vermisste Mutter wieder da: Polizei ermittelt, warum sie ihr Baby alleine ließ

Die 36-jährige Mutter, die ihr Baby in einem Feriendorf in Thüringen zurückgelassen hatte, ist jetzt in einem anderen Bundesland wieder aufgetaucht.

Lauscha/Rheinland-Pfalz - Die 36-jährige Frau, die ihr Baby in einem Feriendorf in Thüringen zurückgelassen hatte, ist in Rheinland-Pfalz aufgetaucht. Zuletzt wurde die Frau am vergangenen Samstag gesehen. Die anschließenden Suchaktionen blieben zunächst erfolglos. Jetzt ist die 36-Jährige wieder aufgetaucht. © Steffen Ittig / Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Saalfeld / Montage Die Frau sowie auch ihr drei Wochen altes Baby seien wohlauf. "Wir sind froh, dass die Frau gefunden wurde", sagte die Polizeisprecherin. Der Säugling sei weiter in Obhut des Jugendamts. Die Mutter halte sich in Rheinland-Pfalz auf - wo genau, dazu machte die Sprecherin keine Angaben. Ein neuer Zeugenhinweis habe die Polizei zu der Frau geführt. Zuvor gab es bereits einen Hinweis, dass sich die Frau möglicherweise in einer kommunenähnlichen Gemeinschaft im Nordwesten Deutschlands aufhalten könnte. Dieser hatte die Polizei zunächst aber nicht weitergebracht. Die 36-Jährige soll immer wieder an verschiedenen Orten in ganz Deutschland gelebt haben. Vermisste Personen Vermisster aus Rhinow könnte schon tot sein: Mordkommission hofft dringend auf Hinweise Trotz des Wiederauftauchens der Gesuchten seien noch viele Dinge unklar. Die Polizei ermittelt weiter, teilte die Sprecherin mit. Die Polizei hatte in der Umgebung des Feriendorfes unter anderem mit einer Hundestaffel nach der jungen Mutter gesucht. © Steffen Ittig Großangelegte Suche blieb zunächst erfolglos Die 36-Jährige hatte sich mit ihrem drei Wochen alten Baby vor wenigen Tagen in einem Bungalow in dem Feriendorf in Lauscha (Landkreis Sonneberg) im Süden Thüringens eingemietet. Als Angehörige sie dort besuchen wollten, fanden sie nur das kleine Mädchen vor und alarmierten die Polizei. Der Säugling wurde daraufhin zunächst in Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Frau war das letzte Mal am Samstagabend gesehen worden. In den vergangenen Tagen waren mehrere Suchaktionen der Polizei unter anderem mit einer Hundestaffel zunächst erfolglos geblieben. Erstmeldung: 24. Oktober, 6.27 Uhr, aktualisiert um 13.25 Uhr

Titelfoto: Steffen Ittig / Thüringer Polizei / Landespolizeiinspektion Saalfeld / Montage