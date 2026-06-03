Vermisste Seniorin aus Möser: Sucher entdecken sie im Wald

Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Mittwochmorgen mitteilte, wurde die gesuchte 86-Jährige lebendig gefunden. Die Frau soll aufgrund eines Zeugenhinweises in einem Wald bei Möser aufgegriffen worden sein.

Zusammen mit dem Verbund Rettungshunde Sachsen-Anhalt mit 14 Flächensuchhunden, zwei Mantrailern und 32 Einsatzkräften sowie dem Polizeihubschrauber konnte die Vermisste im Dickicht ausfindig gemacht werden.

Dabei soll sie leicht unterkühlt gewesen sein. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

Die Suchmaßnahmen wurden damit beendet.