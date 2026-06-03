Vermisste Seniorin aus Möser: Sucher entdecken sie im Wald
Update vom 3. Juni um 11.06 Uhr: Die Vermisste wurde gefunden
Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Mittwochmorgen mitteilte, wurde die gesuchte 86-Jährige lebendig gefunden. Die Frau soll aufgrund eines Zeugenhinweises in einem Wald bei Möser aufgegriffen worden sein.
Zusammen mit dem Verbund Rettungshunde Sachsen-Anhalt mit 14 Flächensuchhunden, zwei Mantrailern und 32 Einsatzkräften sowie dem Polizeihubschrauber konnte die Vermisste im Dickicht ausfindig gemacht werden.
Dabei soll sie leicht unterkühlt gewesen sein. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie.
Die Suchmaßnahmen wurden damit beendet.
Originalmeldung vom 2. Juni um 19.23 Uhr:
Möser - Im Jerichower Land wird seit Dienstagnachmittag eine Seniorin vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit.
Die 86-Jährige verließ gegen 11.30 Uhr ihr Zuhause in Möser (Sachsen-Anhalt) und wurde erneut gegen 14 Uhr im verlängerten Arm des Lostauer Wegs gesichtet.
Seitdem fehlt von der Rentnerin jede Spur.
Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Dienstagabend mitteilte, könnte die Dame in schlechtem körperlichen Zustand und auch desorientiert sein.
Habt Ihr sie gesehen? Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten erbittet das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200.
Originalmeldung vom 2. Juni um 19.23 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. Juni um 11.06 Uhr.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land