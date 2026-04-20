Vermisste Teenagerin aus Dresden wieder da
Update vom 20. April, 14.01 Uhr: Die Vermisste wurde gefunden
Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ist die vermisste 15-jährige wieder aufgetaucht. Sie meldete sich bei ihrer Mutter.
Der Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit ihrem vorherigen Verschwinden besteht laut Polizei nicht.
Erstmeldung vom 14. April
Dresden - Vermisst! Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-jährigen aus Dresden.
Von der 15-Jährigen fehlt seit vergangenem Donnerstagabend jede Spur.
Laut Polizei verließ die Vermisste ihre Unterkunft in Dresden. Auch mögliche Anlaufstellen der Jugendlichen wurden von den Beamten bereits geprüft – bisher ohne Erfolg.
Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden/Christian Juppe