Vermisste Valeriia (9): Polizei ermittelt nun auch im Ausland

Denn Mutter Nadja (32) und Valeriia aus der Ukraine leben erst seit 2022 in Döbeln, der Vater ist noch in der Heimat.

Sogar in der Ukraine und Polen ermittelt jetzt die Polizei. Ein familiärer Hintergrund sei nicht auszuschließen.

Die Polizei scheut keinen Aufwand bei der Suche. © Maik Börner

Rückblick: Am Montag um 6.50 Uhr verließ das Mädchen ihr Haus in der Gabelsbergerstraße. Ab Busbahnhof wollte sie zur Schule "Am Holländer" fahren.

Doch in den Bus stieg sie nicht ein, kam nie in der Schule an. Die verzweifelte Mutter spricht nicht mit der Presse. Durch die Sprechanlage ihres Hauses lässt sie ausrichten, dass es ihr sehr schlecht geht. "Ich rede nur mit der Polizei und möchte, dass meine Tochter gefunden wird."

Auch der Opa öffnet nicht die Tür.