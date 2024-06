12.06.2024 13:02 15.842 Vermisste Valeriia tot aufgefunden: Neunjährige wurde Opfer eines Verbrechens

Bei der am Dienstag in einem Wald bei Döbeln gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste Valeriia (†9). Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Von Lea Wunderlich

Döbeln - Nach dem schrecklichen Fund am Dienstagnachmittag in Döbeln gibt es nun traurige Gewissheit. Bei der Leiche handelt es sich um die seit mehr als einer Woche vermisste Valeriia (†9). Das gab die Polizei am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

In diesem Waldstück zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf wurde am Dienstagnachmittag die Leiche von Valeriia (†9) gefunden. © Ralph Kunz 13 Uhr äußerten sich Ermittler erstmals auf der Konferenz in Chemnitz: "Leider ist es ein sehr trauriger Anlass", so beginnt Polizeisprecherin Jana Ulbricht (46). Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf (55) gab bekannt: "In der vergangenen Nacht gab es die traurige Gewissheit, dass es sich um die neunjährige Valeriia handelt." Das Mädchen sei offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen, es wird nun wegen Totschlags oder Mordes ermittelt. Der Todeszeitpunkt kann aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genau genannt werden. Nach ersten Untersuchungen gibt es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Einen Tatverdächtigen gibt es noch nicht, so Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Vermisste Personen Vermisste Valeriia noch immer verschwunden: Heute vorerst letzte große Suchaktion Tief betroffen sagt Carsten Kaempf: "Gefühlt scheint die Zeit still zu stehen, den Verlust eines Kindes zu beklagen zerreißt einem förmlich das Herz." Kriminaldirektorin Mandy Kürschner: "Wir haben immer gehofft, wir finden Valeriia noch lebendig." Der Fundort der Leiche sei weit weg von jeglichen Wegen, tief im Unterholz. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fundort offenbar auch der Tatort war. Die Ermittlungen werden sich nun auf das Umfeld der Familie fokussieren. Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf (55) auf der Pressekonferenz am Mittwoch. © Maik Börner Die Neunjährige verschwand auf dem Weg zur Schule. © Polizei Die Suche wurde bis zu den sogenannten "Knollensteinen" am Ortsteil Hermsdorf ausgeweitet. © Ralph Kunz Am Dienstagnachmittag machten die Einsatzkräfte dann den schrecklichen Fund. © Ralph Kunz Leichenfund bei Suche zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf Seit mehr als einer Woche suchten Einsatzkräfte nach der Neunjährigen. © Ralph Kunz Bereits seit mehr als einer Woche fehlte von der Neunjährigen aus Döbeln jede Spur. Das Mädchen verschwand am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule.

Die Polizei suchte tagelang mit Tauchern, Suchhunden, einem Hubschrauber und Hundertschaften nach dem verschwundenen Mädchen - ohne Erfolg. Bis zum gestrigen Dienstag. Mehr als 400 Polizisten aus Sachsen und Sachsen-Anhalt durchkämmten Wiesen, Felder und Wälder. Auch Drohnen kamen zum Einsatz. Vermisste Personen Patient aus Klinik verschwunden: Wo ist Arnold? Die Suche wurde auch bis zu den sogenannten "Knollensteinen" am Ortsteil Hermsdorf ausgeweitet. In einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf fanden die Beamten dann die Leiche. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Das Mädchen stammte aus der Ukraine und lebte erst seit 2022 mit ihrer Mutter in Döbeln, der Vater ist noch in der Heimat. Erstmeldung: 12. Juni, 13.02 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.26 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Polizei, Ralph Kunz