Vermisstensuche in Sachsen: Rentnerin aus Plauen verschwunden
Plauen - Vermisst! Seit mehreren Stunden sucht die Polizei nach einer Rentnerin (82) aus Plauen (Vogtland).
Am Samstagmorgen verließ die 82-jährige Renate gegen 5.30 Uhr ihre Wohnung am Stadtparkring. Vermutlich ging sie in Richtung "Oberer Bahnhof". Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
So wird die Rentnerin beschrieben:
- 1,72 Meter groß
- kräftige Statur
- mittellanges, welliges graues Haar
- trägt eine Brille
- schwerfälliger Gang
- trug eine braune Hose und eine graue Jacke
Ein Foto der Vermissten könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.
"Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", teilt eine Polizeisprecherin mit.
Habt Ihr die Vermisste gesehen? Ist sie Euch möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wisst Ihr, wo sie sich nun aufhält? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Polizei unter der Nummer 03741/140.
Titelfoto: 123rf/foottoo