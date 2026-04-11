Vermisstensuche in Sachsen: Rentnerin aus Plauen verschwunden

Plauen - Vermisst ! Seit mehreren Stunden sucht die Polizei nach einer Rentnerin (82) aus Plauen ( Vogtland ).

Renate (82) aus Plauen wird seit Samstagmorgen vermisst. Die Polizei sucht nach ihr. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Am Samstagmorgen verließ die 82-jährige Renate gegen 5.30 Uhr ihre Wohnung am Stadtparkring. Vermutlich ging sie in Richtung "Oberer Bahnhof". Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

So wird die Rentnerin beschrieben:



1,72 Meter groß

kräftige Statur

mittellanges, welliges graues Haar

trägt eine Brille

schwerfälliger Gang

trug eine braune Hose und eine graue Jacke

Ein Foto der Vermissten könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.

"Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", teilt eine Polizeisprecherin mit.

