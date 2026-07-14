14.07.2026 09:47 Aufatmen in Dresden: Vermisste 89-Jährige wieder da

Die seit Montag vermisste 89-Jährige aus Dresden ist wieder da.

Von Holger Köhler-Kaeß

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, ist die seit Montag vermisste 89-Jährige wieder da. Sie wurde demnach im Stadtgebiet aufgegriffen und konnte zurück in ihre Unterkunft gebracht werden. Laut Polizei besteht kein Straftatverdacht.

Originalmeldung vom 13. Juli:

Dresden - Sie ist auf einen Rollator und mehrere Medikamente angewiesen: Dennoch ist eine 89-Jährige aus Dresden-Pirnaische Vorstadt seit Montag wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Vermisste ist wieder da. © Bildmontage: Polizei Dresden, Jens Büttner/dpa Demnach verließ die alte Dame am Montagmorgen ihre Unterkunft an der Grunaer Straße in unbekannte Richtung. "In der Vergangenheit nutzte sie öffentliche Verkehrsmittel. Die Vermisste ist nicht in der Lage sich zurechtzufinden und befindet sich womöglich in einem hilflosen Zustand", so die Polizei. Mögliche Hinwendungsorte seien bislang erfolglos von den Beamten geprüft worden.