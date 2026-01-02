Vermisster 34-Jähriger aus Dresden wieder da
Update 2. Januar
Der vermisste 34-Jährige aus Dresden-Pieschen ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, wurde Der Mann von Bekannten am Neujahrstag in eine Dresdner Klinik gebracht.
Erstmeldung vom 28. Dezember
Dresden - Wer hat diesen Mann gesehen? Die Dresdner Polizeidirektion sucht seit Sonntag einen vermissten 34-Jährigen aus Pieschen.
Wie die Polizei in dem Fahndungsaufruf angab, habe sich der 34-Jährige während der Feiertage in einer Wohnung in Dresden-Cossebaude aufgehalten.
Bei einer Überprüfung am 26. Dezember wurde der Mann jedoch nicht in der Wohnung gefunden. Auch seine Wohnung in Dresden-Pieschen sowie andere Orte wurden überprüft, doch bislang gibt es keine Spur von dem Aufenthaltsort des Mannes.
Der Mann leide an einer psychischen Störung und habe möglicherweise Suizidgedanken, teilte die Polizei mit.
Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet um Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des Mannes geben kann, kann sich bei der Polizei Dresden unter folgender Nummer melden: (0351) 483 22 33.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. In diesem Fall hat die Redaktion aber entschieden, den Fall zu thematisieren, da es sich um eine Vermisstenmeldung handelt.
Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Polizei Dresden