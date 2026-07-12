Wo ist Karl B. aus Hamburg? Senior ist orientierungslos und benötigt Medikamente
Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Freitagnachmittag fehlt jede Spur von dem 69-jährigen Karl B. aus Hamburg-Farmsen-Berne. Der Mann ist orientierungslos und braucht Medikamente. Wer hat ihn gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde der Senior zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von Mitarbeitern eines Pflegedienstes betreut. Am Samstag wurde bemerkt, dass der 69-Jährige die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte.
Der Mann ist in seiner Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Hamburgers geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- scheinbares Alter: 70 Jahre
- schlanke Statur
- weiße Haare
Wer Hinweise zu dem Senior geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg