Wo ist Karl B. aus Hamburg? Senior ist orientierungslos und benötigt Medikamente

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Seit Freitagnachmittag fehlt jede Spur von dem 69-jährigen Karl B. aus Hamburg-Farmsen-Berne. Der Mann ist orientierungslos und braucht Medikamente. Wer hat ihn gesehen?

Der Vermisste ist orientierungslos und benötigt Medikamente. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, wurde der Senior zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von Mitarbeitern eines Pflegedienstes betreut. Am Samstag wurde bemerkt, dass der 69-Jährige die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte.

Der Mann ist in seiner Mobilität eingeschränkt, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Hamburgers geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: