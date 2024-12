Vermisstes Mädchen aus Hamburg ist wieder aufgetaucht

Wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte, ist das Mädchen inzwischen selbstständig an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt.

Das Mädchen ist wieder da. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, verließ die Teenagerin am frühen Morgen ihre Wohnanschrift in der Schwarzenbergstraße (Harburg), um zur Schule zu gehen - dort kam sie aber nie an.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zum Auffinden des Mädchens.

Die Ermittler halten es für möglich, dass die Jugendliche Hamburg inzwischen selbständig mit der Bahn verlassen hat.

Durch die Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sie sich nun Hinweise, die zum Auffinden der Jugendlichen führen.