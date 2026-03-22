Verschwundene Seniorin ist wieder aufgetaucht

Sie wurde in medizinische Betreuung übergeben.

Polizisten haben die 75-Jährige in der Nacht zu Samstag in der Äußeren Neustadt angetroffen.

Dresden - Sorge um eine 75-Jährige aus Dresden ! Die Seniorin wird von der Polizei gesucht.

Die 75-Jährige ist wieder da. © 123RF/bartusp, PD Dresden

Den Angaben zufolge verließ die Vermisste am Freitagvormittag das St.-Marien-Krankenhaus an der Selliner Straße in Klotzsche, kam jedoch nicht wieder zurück.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Auch ein Fährtenhund wurde eingesetzt", heißt es.

Die Frau sei orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 75-Jährige eine schwarze Hose, ein blaues Oberteil mit gelber Strickjacke, eine beige Handtasche und eine viereckige Brille mit Vollrand.