Verschwundene Seniorin ist wieder aufgetaucht
Update, 22. März: Vermisste ist wieder aufgetaucht
Polizisten haben die 75-Jährige in der Nacht zu Samstag in der Äußeren Neustadt angetroffen.
Sie wurde in medizinische Betreuung übergeben.
Erstmeldung, 20. März: Sorge um verschwundene Seniorin
Dresden - Sorge um eine 75-Jährige aus Dresden! Die Seniorin wird von der Polizei gesucht.
Den Angaben zufolge verließ die Vermisste am Freitagvormittag das St.-Marien-Krankenhaus an der Selliner Straße in Klotzsche, kam jedoch nicht wieder zurück.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft. Auch ein Fährtenhund wurde eingesetzt", heißt es.
Die Frau sei orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen.
Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 75-Jährige eine schwarze Hose, ein blaues Oberteil mit gelber Strickjacke, eine beige Handtasche und eine viereckige Brille mit Vollrand.
Hinweise zum Verbleib von Elzbieta Irena nimmt die Dresdner Polizeidirektion unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
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