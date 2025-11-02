Wo ist Vilja M. (15)? Teenagerin aus dem Erzgebirge ist bereits seit Montag verschwunden

Hermsdorf/Erzgebirge - Bereits seit Montag, dem 27. Oktober, gilt sie als vermisst : Wo ist Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge?

Vilja M. (15) wird seit Tagen vermisst. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

Die 15-Jährige verließ am Morgen ihre Unterkunft, um wie üblich zur Schule zu fahren. Dort kam sie jedoch nie an.

Wo Vilja M. seitdem sein könnte, ist ein Rätsel.

Auch ihre möglichen "Hinwendungsorte" hat die Polizei bereits erfolglos überprüft.

Vilja wird wie folgt beschrieben:

1,64 Meter groß

schlank

lange, braune Haare

zeitweise eine Brille

schwarze Sweatjacke, graue Leggings, weiße Sportschuhe