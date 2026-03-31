Vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder aufgetaucht

Laut Polizei meldete sie sich bei Angehörigen, sie soll unverletzt sein.

Die vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder da!

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Dresden.

Die 15-Jährige ist wieder da. © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.

Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: