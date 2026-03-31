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Vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder aufgetaucht

Die vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder aufgetaucht.

Von Karolin Wiltgrupp

Update, 31. März: Vermisste ist wieder aufgetaucht

Die vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder da!

Laut Polizei meldete sie sich bei Angehörigen, sie soll unverletzt sein.

Erstmeldung, 30. März: Sorge um verschwundene Jugendliche

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Dresden.

Die 15-Jährige ist wieder da.
Die 15-Jährige ist wieder da.  © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.

Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt
Vermisste Personen Grausige Gewissheit: Skelett von vermisstem Mann (†56) entdeckt

  • etwa 1,65 Meter groß

  • schlank

  • dunkelblonde Haare

  • zuletzt bekleidet mit dunkelblauer Jeans und schwarzer Winterjacke

  • hat schwarze Handtasche dabei

Die Polizei Dresden sucht nun Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte an folgende Telefonnummer 0351/4832233.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden

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