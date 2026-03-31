Vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder aufgetaucht
Update, 31. März: Vermisste ist wieder aufgetaucht
Die vermisste 15-Jährige aus Dresden ist wieder da!
Laut Polizei meldete sie sich bei Angehörigen, sie soll unverletzt sein.
Erstmeldung, 30. März: Sorge um verschwundene Jugendliche
Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Dresden.
Die Jugendliche verließ am Samstagmittag ihre Unterkunft in Niederwartha.
Mögliche Hinwendungsorte haben die Beamten bereits geprüft, jedoch konnte die 15-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,65 Meter groß
schlank
dunkelblonde Haare
zuletzt bekleidet mit dunkelblauer Jeans und schwarzer Winterjacke
hat schwarze Handtasche dabei
Die Polizei Dresden sucht nun Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte an folgende Telefonnummer 0351/4832233.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Dresden