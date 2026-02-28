Wer hat Christoph G. gesehen? 37-Jähriger aus Dresden-Gorbitz seit Freitag vermisst

Dresden - Wer hat Christoph G. aus Dresden -Gorbitz gesehen? Der 37-Jährige wurde am Freitagabend zuletzt gesichtet – nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der 37-jährige Christoph G. aus Dresden-Gorbitz wurde zuletzt am Freitag in seiner Wohnung gesehen. © Montage: Polizeidirektion Dresden/123rf/premat123

Demnach hielt sich der Mann noch gegen 17 Uhr in seiner Wohnung an der Ebereschenstraße auf. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen und kann sich selbst oft nur schlecht orientieren.

Beschrieben wird er wie folgt: Er ist etwa 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zuletzt hatte er eine Jeans mit einer schwarzen Jacke, einem Basecap und schwarz-gelben Schuhen getragen.