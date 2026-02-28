Wer hat Christoph G. gesehen? 37-Jähriger aus Dresden-Gorbitz seit Freitag vermisst
Dresden - Wer hat Christoph G. aus Dresden-Gorbitz gesehen? Der 37-Jährige wurde am Freitagabend zuletzt gesichtet – nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Demnach hielt sich der Mann noch gegen 17 Uhr in seiner Wohnung an der Ebereschenstraße auf. Zudem ist er auf Medikamente angewiesen und kann sich selbst oft nur schlecht orientieren.
Beschrieben wird er wie folgt: Er ist etwa 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zuletzt hatte er eine Jeans mit einer schwarzen Jacke, einem Basecap und schwarz-gelben Schuhen getragen.
Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Montage: Polizeidirektion Dresden/123rf/premat123