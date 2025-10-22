Wer hat Piotr gesehen? 39-Jähriger aus Gera vermisst
Gera - Seit Dienstagabend wird Piotr Lukasz Walerowicz (39) aus Gera vermisst. Die Polizeiinspektion Gera bittet um Mithilfe.
Laut seiner Lebensgefährtin verließ der 39-Jährige die gemeinsame Wohnung am Dienstagabend und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Er ist von seinen Angehörigen nicht zu erreichen.
Aufgrund von Aussagen des jungen Mannes sei eine Gefahr für Leib und Leben außerdem nicht auszuschließen, so die Polizeiinspektion Gera.
Die Polizei habe bereits umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher erfolglos blieben.
So wird der Vermisste beschrieben:
- circa 170 cm groß
- circa 100 kg schwer
- Glatze
Seine mögliche Kleidung
- schwarzes Basecap
- weiße Jacke mit gelben Streifen
- orangefarbene Schuhe
Die Kriminalpolizei in Gera bitte nun um Mithilfe. Hinweise über Sichtungen oder zum Aufenthaltsort von Piotr Lukasz Walerowicz nimmt sowohl die Kripo unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Gera