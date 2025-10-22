Wer hat Piotr gesehen? 39-Jähriger aus Gera vermisst

Gera - Seit Dienstagabend wird Piotr Lukasz Walerowicz (39) aus Gera vermisst . Die Polizeiinspektion Gera bittet um Mithilfe.

Seit Dienstag wird dieser junge Mann aus Gera vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Gera

Laut seiner Lebensgefährtin verließ der 39-Jährige die gemeinsame Wohnung am Dienstagabend und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Er ist von seinen Angehörigen nicht zu erreichen.

Aufgrund von Aussagen des jungen Mannes sei eine Gefahr für Leib und Leben außerdem nicht auszuschließen, so die Polizeiinspektion Gera.

Die Polizei habe bereits umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher erfolglos blieben.