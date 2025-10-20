Wochenlang vermisst: Jugendlicher meldet sich bei Polizei
Update vom 20. Oktober, 10.47 Uhr
Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Montagvormittag mitteilte, wurde die Suche nach dem Jugendlichen beendet.
Er meldete sich "selbstständig und wohlauf bei der Polizei im Vogtland und wurde durch die Kolleginnen und Kollegen zurück nach Taucha gebracht", hieß es.
Suchmeldung vom 16. Oktober, 14.43 Uhr
Taucha - Bereits Ende September verschwand der Jugendliche aus seiner Betreuungseinrichtung in Taucha bei Leipzig. Seitdem ist er unauffindbar, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.
Er wurde am 26. September gegen 22 Uhr das letzte Mal von seinen Betreuern im Tauchaer Ortsteil Sehlis gesehen. Dann verschwand er. Wohin, weiß niemand.
Ein Handy hat der Teenager nicht dabei, weshalb ihm bisher auch nicht mitgeteilt werden konnte, dass er, wie es sein Wunsch war, wieder bei seiner Mutter wohnen darf.
"Möglicherweise führt diese Information dazu, dass er freiwillig zurückkehrt", hofft die Polizei.
Es wird vermutet, dass er sich im Stadtgebiet von Leipzig aufhalten könnte.
Bisher waren alle Suchmaßnahmen erfolglos. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass er sich aufgrund seines Alters oder fehlenden Geldes in einer Notsituation befindet.
"Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten, ihn gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte", erklärte Sprecherin Sandra Freitag.
Wer helfen kann, den Vermissten zu finden, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden. Erreichbar ist diese auch unter der Tel. 0341/96646666.
