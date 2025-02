Wo ist Angelie aus Hamburg? 17-Jährige seit mehr als einem Monat verschwunden

Die 17-jährige Angelie aus Hamburg wird bereits seit mehr als einem Monat vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, verließ die Jugendliche die elterliche Wohnung in der Gustav-Adolf-Straße (Stadtteil Marienthal) am 10. Januar gegen 11 Uhr - seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die Teenagerin gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Angelie wird wie folgt beschrieben: