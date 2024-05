Vermisster aus Kiel ist wieder da und in ärztlicher Behandlung

Er befindet sich nun in ärztlicher Behandlung.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, ist der Vermisste am Mittag wieder zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt.

Ein 29-Jähriger aus Kiel wurde vermisst. Jetzt hat die Polizei Entwarnung gegeben. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, wurde der Gesuchte zuletzt am Samstagmorgen gegen 9 Uhr an seiner Anschrift im Stadtteil Gaarden gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Anschließende Suchmaßnahmen im Umfeld der Anschrift sowie an bekannten Anlaufadressen waren erfolglos. Eine Straftat dürfte nicht dahinter stecken.

Da der 29-Jährige dringend auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen ist, bitten die Ermittler nun um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Zeugen, die den Mann seit Samstagmorgen gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sollen sich über den Notruf 110 melden.

Erstmeldung: 13. Mai, 15.42 Uhr. Aktualisiert: 14. Mai, 14.43 Uhr