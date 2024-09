Wo ist die 13-Jährige? Polizei sucht seit drei Wochen nach Sharmin I.K.!

Wo hält sich die 13-Jährige aus dem Enzkreis auf? © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Polizei Pforzheim

Zuletzt wurde Sharmin I.K. am 30. August in einer Einrichtung in Niefern-Öschelbronn gesehen.

Wo sich die 13-Jährige aufhalten könnte, ist unklar.

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug das schlanke, braunhaarige Mädchen eine hellblaue Jeans, ein braunes Top sowie Sneaker. Außerdem hatte sie eine auffällige Bandage am Arm.