Neue Hinweise im Vermisstenfall Inga: "Wir sind guter Hoffnung"

Uchtspringe - Im Fall der seit 2015 vermissten Inga (damals 5) gehen die Ermittler nun neuen Hinweisen nach. Kann das Mädchen nach elf Jahren noch gefunden werden?

Die damals fünfjährige Inga wird seit elf Jahren vermisst. © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle

Der Fall Inga war am Mittwochabend wieder Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst", wo erneut um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wurde.

Das Resümee der Ermittler ist positiv. Antje Hoppen, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Halle, sagte zu TAG24, dass in der Sendung insgesamt 66 Hinweisen eingingen, zusätzlich zu 41, die direkt bei der Ermittlergruppe gemeldet wurden.

"Größtenteils handelt es sich bei den Hinweisen um mutmaßliche Sichtungen der vermissten Inga. Weiterhin gingen Hinweise zu verschiedenen Ermittlungsmethoden ein oder zu Orten, an welchen nach dem vermissten Kind gesucht werden solle", so Hoppen.

Unter den Hinweisgebern gab es demnach einige, die ihre Beobachtungen zum ersten Mal gemeldet haben. Alle Hinweise werden nun sorgfältig geprüft.

"Wir sind guter Hoffnung, dass da was Gutes dabei ist", sagte Polizeihauptkommissar Michael Ripke bei "Aktenzeichen XY".