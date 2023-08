Wo steckt Maffy (24)? Polizei gibt Update zu vermisster Studentin aus Mexiko

Berlin - Zwei Wochen nach dem Verschwinden einer Studentin aus Mexiko in der Hauptstadt liegen der Berliner Polizei nach eigenen Angaben knapp 120 Hinweise vor.

María Fernanda Sánchez Castañeda (24) bleibt weiter verschwunden. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Diese würden geprüft, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bislang gebe es keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort der jungen Frau. Nach Angaben der Polizei wird María Fernanda Sánchez Castañeda (24) seit dem 22. Juli vermisst.

Sie habe ihre Wohnung in Treptow-Köpenick verlassen und sei nicht zurückgekehrt. "Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet", heißt es in der Vermisstenmeldung der Polizei.

Die Vermisste ist 1,50 bis 1,55 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare. Auch die internationale Polizeibehörde Interpol gab eine Vermisstenmeldung, eine "gelbe Notiz", heraus.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (69) sprach am Dienstag von Fortschritten bei den Ermittlungen.

Es gebe Hinweise von Personen, die der Vermissten nahestünden, sagte er auf eine Frage zu dem Fall bei seiner täglichen Pressekonferenz in Mexiko-Stadt. "Wir haben inzwischen einen Bericht darüber, was vor dem Verschwinden der jungen Frau geschehen ist", sagte er am Donnerstag.