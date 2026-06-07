Wohnung der Eltern vor Wochen verlassen: Hier wurde vermisster 15-Jähriger gefunden

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Ein seit rund drei Wochen vermisster Jugendlicher aus dem Ortenaukreis wurde am Genfer See in der Schweiz gefunden.

Von Katharina Kausche

Kehl/Roche - Von Kehl an den Genfer See: Ein seit rund drei Wochen vermisster 15-Jähriger aus dem Ortenaukreis ist in der Schweiz gefunden worden.

In der Nähe des Genfer Sees wurde der Junge (15) am Wochenende von Polizisten kontrolliert. Er ist wohlauf. (Archivfoto)
In der Nähe des Genfer Sees wurde der Junge (15) am Wochenende von Polizisten kontrolliert. Er ist wohlauf. (Archivfoto)  © Christiane Oelrich/dpa

Die Polizei kontrollierte den Jugendlichen am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr in Roche in der Nähe des Sees, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg.

Er ist wohlauf und gab an, auf dem Weg nach Spanien zu sein. Die Schweizer Polizisten informierten die Familie. 

Der Teenager hatte an einem Samstagmorgen die Wohnung seiner Eltern verlassen und war nicht mehr zurückgekommen.

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Zu den Hintergründen werde weiter ermittelt, teilte das Polizeipräsidium mit.

Nach seinem Verschwinden im Mai hatte die Polizei rund um Kehl unter anderem mit Hubschraubern und Personensuchhunden nach dem Jugendlichen gesucht.

Titelfoto: Christiane Oelrich/dpa

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