Seit Ende Mai verschwunden gewesen: 15-Jährige nach Zeugenhinweis gefunden
Update vom 15. Juni, 10.13 Uhr: Vermisste wieder da
Die seit Ende Mai vermisste 15-Jährige ist wieder da. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Dank eines Zeugenhinweises konnte das Mädchen von Polizisten in Bitterfeld-Wolfen angetroffen werden. Sie wurde wohlbehalten zurück in ihre Unterkunft gebracht.
Es besteht kein Straftatverdacht.
Originalartikel vom 12. Juni
Dorfhain (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Die Polizei sucht nach einer 15-Jährigen.
Die Teenagerin verließ am 28. Mai ihre Unterkunft an der Bergstraße in Dorfhain und gab an, nach Dresden fahren zu wollen.
Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.
Wo sich das Mädchen aufhalten könnte, hat die Polizei bereits überprüft. Bislang konnte das Mädchen allerdings nicht ausfindig gemacht werden.
Zu ihrer aktuellen Kleidung liegen laut Polizei keine Angaben vor.
Die Beamten bitten um Mithilfe und suchen Zeugen, die die Vermisste gesehen oder Angaben zu ihrem Verbleib machen können. Hinweise bitte unter 0351/4832233.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden