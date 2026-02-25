Zwei Jungen vermisst: Ermittlungen führen ins Ausland

Barßel - Seit Montag werden zwei Cousins im Alter von und neun und zehn Jahren im niedersächsischen Barßel (Landkreis Cloppenburg) vermisst. Sie verschwanden auf dem Weg zum Fußballtraining.

Amir (9) soll bei seinem Verschwinden eine silbergraue Jacke und eine gelbe Warnweste getragen haben. © Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Nach Angaben der Polizei machten sich Nawid Rezayi (10) und sein Cousin Amir Rezayi (9) gegen 16.30 Uhr zu Fuß auf den Weg zum Training.

Bei der rund ein Kilometer entfernten Sporthalle tauchten die Jungen allerdings nie auf. Die Mitarbeiter der Wohngruppe, in der die Jungs leben, sollen zunächst diverse Anlaufadressen und Kontakte überprüft haben, bevor sie sich an die Polizei wandten. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta suchten die ganze Nacht über intensiv nach Nawid und Amir, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bislang verlief die Suche allerdings erfolglos.

Am Dienstagmorgen wurde die Suche nach den Cousins mit einem Großaufgebot der Polizei und zivilen Kräften fortgesetzt. Ein Personenspürhund der Polizei wurde hinzugezogen und überprüfte diverse Straßenzüge im Ortskern.

"Es laufen zeitgleich etliche Hintergrundrecherchen", teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit.

Derzeit deute wenig auf eine Straftat hin, auch nicht auf einen Unglücksfall. Man prüfe daher intensiv die familiären Hintergründe. Es sei laut Mitteilung davon auszugehen, dass die Kinder nicht mehr im Bereich Barßel sind.

Gegenstand der Ermittlungen sind derzeit verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland.