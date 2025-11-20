Zwei Mädchen spurlos verschwunden – Polizei bittet um Hilfe!

Berlin - Die Berliner Polizei sucht mit Fotos nach zwei vermissten Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Lamis Werner (11, l.) und Adele Jolanda Margis (13) sind seit Mittwoch verschwunden. © Polizei Berlin

Lamis Werner (11) und Adele Jolanda Margis (13) sind seit Mittwochmorgen verschwunden. Die Mädchen verließen ihre Wohnungen, um zur Schule zu gehen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die zwei Mädchen planlos durch Berlin unterwegs sein. Wahrscheinlich auch mit Bussen oder Bahnen.

Die 11-jährige Lamis Werner ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlanges, braunes Haar. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jacke, eine schwarze Hose und graue Sportschuhe.

Die 13-jährige Adele Jolanda ist rund 1,75 Meter groß und hat ebenfalls eine schlanke Statur. Sie trägt rot gefärbte, mittellange Haare, die am Mittwoch zu einem Zopf gebunden waren. Beim Verlassen der Wohnung trug sie eine schwarze Daunenjacke, ein dunkles T-Shirt, eine schwarze Trainingshose mit weißen Streifen an den Seiten versehen und schwarze Turnschuhe.

Sie hatte ein schwarzes Fahrrad und schwarze Kopfhörer mit dem Aufkleber "Fck Nzs" dabei.